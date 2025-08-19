أغنية أم رسالة..كزبرة يثير التساؤلات بعد هذه الـ ستوري

أثار مؤدي المهرجانات الشهير بـ كزبرة التساؤلات بعد نشره “ستوري” على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام كتب فيها: “كل شئ قسمة ونصيب".

ولم يوضح كزبرة القصد وراء هذه الرسالة، وقام المتابعين بالتخمين منهم من ظن أن هذا اسم فيلمه أو أغنيته الجديدة، والبعض الآخر اعتبرها مجرد رسالة غامضة.

مشاركة كزبرة فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

وشارك الفنان كزبرة في رمضان 2025 فى مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي حيث ظهر كضيف شرف حيث جسّد شخصية صديق شمس الغاوي، الذي يتعرض للقتل على يد أشخاص من ذوي النفوذ، مما يدفع البطل "أحمد مكي" إلى رحلة انتقام لاسترداد حقه.