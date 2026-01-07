قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
حوادث

تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة

التيجاني
التيجاني
رامي المهدي

قررت المحكمة الاقتصادية، تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه؛ لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة.

وكانت جهات التحقيق قررت حفظ البلاغ المقدم ضد شيخ الطريقة التيجانية، صلاح الدين التيجاني، والذي اتُّهم فيه بالتحرش بفتاة تُدعى "خديجة"؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وكانت الفتاة قد تقدمت ببلاغ رسمي، تتهم فيه الشيخ صلاح الدين التيجاني بالتحرش بها؛ ما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق موسع، والاستماع إلى أقوال الطرفين، بالإضافة إلى فحص الأدلة المقدمة في القضية.

وبعد استكمال التحقيقات؛ رأت النيابة عدم وجود أدلة كافية تدعم الاتهام الموجه إليه، ليتم اتخاذ قرار بحفظ التحقيقات في القضية.

ويأتي القرار بعد مراجعة كل الملابسات المتعلقة بالواقعة، مع التأكيد على التزام جهات التحقيق باتباع الإجراءات القانونية.

المحكمة الاقتصادية الشيخ صلاح التيجاني تغريم الشيخ صلاح التيجاني فيديوهات مسيئة

