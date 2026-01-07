قررت المحكمة الاقتصادية، تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه؛ لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة.

وكانت جهات التحقيق قررت حفظ البلاغ المقدم ضد شيخ الطريقة التيجانية، صلاح الدين التيجاني، والذي اتُّهم فيه بالتحرش بفتاة تُدعى "خديجة"؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وكانت الفتاة قد تقدمت ببلاغ رسمي، تتهم فيه الشيخ صلاح الدين التيجاني بالتحرش بها؛ ما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق موسع، والاستماع إلى أقوال الطرفين، بالإضافة إلى فحص الأدلة المقدمة في القضية.

وبعد استكمال التحقيقات؛ رأت النيابة عدم وجود أدلة كافية تدعم الاتهام الموجه إليه، ليتم اتخاذ قرار بحفظ التحقيقات في القضية.

ويأتي القرار بعد مراجعة كل الملابسات المتعلقة بالواقعة، مع التأكيد على التزام جهات التحقيق باتباع الإجراءات القانونية.