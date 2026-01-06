قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

نظر محاكمة البلوجر نورهان حفظى بتهمة نشر فيديوهات خادشة

رامي المهدي  
مصطفي رجب

تنظر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، محاكمة البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم "نورهان حفظي" على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام.

تفاصيل التحقيقات 

وكشفت التحقيقات أن البلوجر الشهيرة نورهان اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على الشبكة المعلوماتية، وذلك مقابل حصولها على أجر مادي، على النحو المبين بأوراق التحقيق.

كما أنها أنشأت وأدارت واستخدمت حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية، بهدف تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، وفقًا لما ورد بالتحقيقات، وأعلنت عبر الشبكة المعلوماتية عن دعوات تتضمن الإغراء ولفت الأنظار، على النحو الثابت بأوراق القضية.

المحكمة الاقتصادية محاكمة البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم نورهان حفظي نورهان حفظي محتوى خادش للحياء

