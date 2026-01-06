قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
تصل لحد الصقيع.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية اليوم وتحذر السائقين
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026
من فرنسا.. حسين لبيب يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك
أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي
خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا
رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله
أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا
ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين
عالم مليء بالفوضى.. الرئيس الصيني يدعو لاحترام القانون الدولي
حوادث

طريقة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية

وحدات المرور
وحدات المرور
مصطفى الرماح

تقدم وزارة الداخلية منظومة متطورة للخدمات المرورية، لتوفير إجراءات سريعة ومبسطة عند إنهاء تراخيص المركبات الخاصة بالمواطنين.

ووفرت وزارة الداخلية وحدات مرور متنقلة ووحدات مرور في المولات والمراكز التجارية لإنهاء تراخيص السيارات والدراجات النارية للمواطنين بمواعيد مسبقة لإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر.

حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية

وفرت وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني أو الأبليكيشن الخاص بالوزارة خدمة حجز موعد فى وحدات المرور الإلكترونية.


طريقة حجز موعد فى وحدات المرور

- الدخول على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

- إنشاء حساب جديد فى حالة عدم وجود حساب للمستخدم.

- إدخال البيانات الشخصية لصاحب الرخصة.

_ إدخال بيانات الرخصة المراد تجديدها.

شروط خدمة حجز موعد ب​وحدات المرور الإلكترونية:

-بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول. -

- السداد بكافه أنواع كروت الائتمان ولا يوجد تعامل نقدي.

- تقدم الخدمة لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.​

- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

- يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادرة من الشركات المختلفة.

- يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة أعوام من تاريخ صدوره.

- يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.

- يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير".

- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط (موضح بها الرقم القومي).


لا يتم تقديم الخدمات الآتية

- ( نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات ).

-لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير.

- ​لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي والوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك علي مستوي الجمهورية. عدم قبول الدمغ المحلى .


الخدمات المتاحة حالياً ب​وحدات المرور الإلكترونية

- ​ تجديد رخصة تسيير مركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصة تسيير مركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.

- إصدار ملصق إلكترونى.

- بدل تالف / فاقد ملصق إلكترونى. ​

- خدمة الفحص الفنى للمركبات.


الفروع المتاحة حالياً ل​وحدات المرور الإلكترونية:

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (مول سيتى ستارز - الطابق السابع).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية (ميفيدا - القاهرة الجديدة).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مسجد عمر مكرم).

القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أرض المعارض - مدينة نصر). ​​

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية ​(داندى مول).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية​ (الحصرى - موقف الحافلات).

الجيزة - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان درة - الشيخ زايد).

الجيزة - وحدة ال​مرور الإلكترونية المتنقلة (ميدان الثورة - الدقى).

مطروح - وحدة​ المرور الإلكترونية (مراسى).

مطروح - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح). الغربية - وحدة المرور الإلكترونية (نادى طنطا).

البحر الأحمر - وحدة المرور الإلكترونية (سيتى سنتر - الغ​ردقة).

أسوان - وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (أسوان).

الأسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (كارفور -سيتى سنتر).

الأسكندرية - وحدة المرور الإلكترونية (نادى سموحة).

بورسعيد - وحدة المرور الإلكترونية (الحى الإماراتى).

وزارة الداخلية تراخيص المركبات وحدات مرور متنقلة المولات

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

سعر الجنيه الذهب

300 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

الفنانة نيللي كريم

نيللي كريم تكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم جوازة ولا جنازة

الشرنوبي

أول يوم في التلاتينات مختلف.. محمد الشرنوبي يحتفل بعيد ميلاده

لقاء الخميسي

أعوذ بالله من الغدر والخيانة.. منة القيعي تعلق على أزمة لقاء الخميسي

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

