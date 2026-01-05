القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم.

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراءالعقارات والوحدات السكنية والمركبات).

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (40) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .