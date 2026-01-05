قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد
زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ إلكترونية وحسابات وهمية.. كواليس سقوط عصابة استدرجت راغبى السفر على الإنترنت

هاكر
هاكر
مصطفى الرماح

 تحولت جرائم النصب خلال السنوات الأخيرة لتواكب التطور التكنولوجى الكبير الذى يشهده العالم ، حيث لم يعد النصب والاحتيال جريمة تقليدية ترتكب فى الظلام، بل انتقلت طرق وأساليب الجريمة إلى عالم غير محدود وهو عالم “الإنترنت”.

 فمع الانتشار الكبير لموقع التواصل الاجتماعى، وإعتماد المواطنين على إستخدام المحافظ الإلكترونية فى التعاملات المالية اليومية، ظهرت أساليب جديدة من الجرائم النصب التى تعتمد على التطور التكنولوجي.

سقوط الضحايا فى وهم العروض المغرية 

وتعد جرائم النصب الإلكتروني من أخطر الجرائم الحديثة، خاصة عندما يعتمد الجناة على وسائل تقنية معقدة، وأرقام هواتف متعددة، وحسابات وهمية، ما يجعل الضحايا يقعون فريسة سهلة لوعود كاذبة أو عروض مغرية لا وجود لها على أرض الواقع.

وكان أخر تلك الوقاع نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات، في توجيه ضربة قوية لأحد التشكيلات العصابية المتخصصة في النصب والاحتيال عبر الإنترنت، حيث تمكنت من ضبط عناصر التشكيل المكون من 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظة الجيزة، وجاءت عملية الضبط بعد توافر معلومات دقيقة أكدت تورطهم في نشاط إجرامي منظم يعتمد على استخدام الوسائل الإلكترونية في الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بقدرتهم على توفير تذاكر طيران وتأشيرات لرحلات دينية بأسعار مخفضة.

وعثر بحوزة المتهمين على ستة هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الهواتف المختلفة، تبين أن بعضها يحتوي على محافظ إلكترونية تم استخدامها كوسيلة أساسية في تنفيذ جرائمهم، 

وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يعتمدون على تبديل الشرائح بشكل مستمر، وإنشاء حسابات متعددة بأسماء وهمية، بهدف تضليل الضحايا وصعوبة تتبعهم أمنيا.

وبمواجهة المتهمين ، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترفوا بارتكاب 51 واقعة نصب بذات الأسلوب، وتنوعت أساليبهم بين إيهام الضحايا بفرص استثمار وهمية، أو عروض بيع منتجات غير حقيقية، أو انتحال صفة جهات أو أشخاص موثوقين.

النصب الإلكترونى النصب التطور التكنولوجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

MIT Technology Review

تحليل من MIT Technology Review يرسم ملامح اتجاهات الذكاء الاصطناعي في 2026

Galaxy S26

تسريبات جديدة ترجح إطلاق Galaxy S26 في الربع الأول من 2026

تقنيات

تفاصيل أحدث حلول ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لحياة أكثر تطورا

بالصور

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد