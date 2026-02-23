صدمة علي السبع بعد عودة أحمد رمزي للعمل.. ملخص الحلقة السادسة من «فخر الدلتا»

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل «فخر الدلتا» تطورات درامية لافتة، بعدما تصاعدت الأحداث داخل الشركة بين الشخصيات الرئيسية، في أجواء جمعت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

وبدأت الحلقة بحالة من التوتر بعدما تنمر «علي السبع» على «محمد صلاح فخر»، «أحمد رمزي»، داخل مقر الشركة، في مشهد أثار وأشعل الصراع بين الأطراف بسبب غيرة علي السبع من كفاءة محمد صلاح فخر في العمل

وعلى إثر ذلك، تغيب محمد صلاح فخر عن العمل، ما أحدث ارتباكًا واضحًا في سير الأمور داخل المؤسسة.

وتتطور الأحداث حين يتوجه «عابدين» إلى منزل محمد صلاح فخر، في محاولة لاحتواء الأزمة وإقناعه بالعودة مجددًا إلى العمل، وهو ما ينجح فيه بالفعل، لتشهد الحلقة مفاجأة بعودة أحمد رمزي إلى الشركة، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لعلي السبع، وفتح الباب أمام صراعات جديدة خلال الحلقات المقبلة.

يُذكر أن «فخر الدلتا» ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، مقدمًا قصة تحمل رسائل إنسانية عن الطموح والصداقة والسعي لتحقيق الذات، في إطار درامي خفيف يجمع بين المواقف الكوميدية واللمسات الإنسانية.