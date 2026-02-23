قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من أول تريقة رامز جلال إلى تصدره الترند.. تفاصيل حلقة زيزو في ليفل الوحش
أسعار ومواصفات ميتسوبيشي ASX موديل 2026 في السوق السعودي
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 6.. الخوف والرعب ينتابان الإرهابي محمود عزت
مفتي الجمهورية: نواجه فوضى الفتاوى ولنا السبق في استخدام الذكاء الاصطناعي | خاص
بحضور 4 وزراء| تشريع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمام البرلمان غدا.. وهذه أبرز المقترحات المعروضة
الحرب أفضل من التنازل.. قادة إيران يرفضون الرضوخ لشروط ترامب
ركعا سُجدا.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي
تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة فى الدوري المصري
إيران تستعد للحرب.. المرشد يسلم لاريجاني زمام الأمور في طهران ويهمش بزشكيان
اكتساح للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة الليلة بالدوري
مخاطر القيادة بإطارات منخفضة الضغط وأضرارها الخفية
فن وثقافة

مسلسل فن الحرب الحلقة 6.. القبض على جاسر رضوان وزياد يفلت منه

مسلسل فن الحرب
مسلسل فن الحرب
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 6 تطورات متسارعة ومثيرة، بعدما نجح زياد في الإيقاع بجاسر رضوان داخل فخ محكم قاده في النهاية إلى قبضة الشرطة.

زياد أوهم جاسر بأنه توصل إلى مكان الأموال التي استولى عليها سابقا، مستغلا طمعه ورغبته في استعادتها، ليقوده بخطوات محسوبة نحو السقوط.

ورغم أن الأحداث بدت للحظة وكأنها انقلبت ضد زياد، بعدما وقع في قبضة جاسر، فإن الذكاء والخطة المحكمة كانا حاضرين، إذ تمكن زياد من الهروب في التوقيت المناسب، بينما ألقي القبض على جاسر رضوان، لتسجل الخطة أولى نجاحاتها.

وواصل زياد وفريقه تنفيذ بقية الخطة دون تراجع، حيث قاموا ببيع السيارات المهربة التي كان يمتلكها جاسر رضوان، وهو ما مكنهم من استرداد الأموال التي سرقها من ضحايا عملية النصب المعروفة باسم مدعيي “أرض المستقبل”، في خطوة أعادت الحقوق إلى أصحابها ووجهت ضربة قوية لأطراف عملية الاحتيال.

وعلى جانب آخر، حملت الحلقة مفاجأة غير متوقعة، مع ظهور مي في دور الجاسوسة التي تعمل لصالح ياسمين النشرتي، حيث كانت تنقل لها تفاصيل تحركات زياد وخططه ضد القائمين على شركة “أرض المستقبل”. هذا التحول أضاف بعدا جديدا للصراع، وفتح الباب أمام تطورات أكثر تعقيدا في الحلقات المقبلة من مسلسل فن الحرب.

أبطال مسلسل فن الحرب 

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل سيكون دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير عاطف مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل فن الحرب يوسف الشريف أعمال يوسف الشريف الفنان يوسف الشريف شيري عادل

