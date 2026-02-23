درة تواجه والدها بحقيقة موتها في إثبات نسب

فاجأت نوال (درة) والدها وواجهته بما فعله معه بادعائه موتها على الرغم من تأكده بأنها لازالت على قيد الحياة، وذلك ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "إثبات نسب" الذى يعرض على قناة النهار.

وفي حوارها الجاد مع والدها، حاولت نوال أن تعرف السبب الحقيقي الذي دفعه إلى التعرف على جثة الفتاة المنتحرة على أنها هى، ليبرر ذلك بأنه كان يحاول حمايتها من المشاكل التى كادت أن تتورط فيها بسبب أيمن خطيبها السابق وشريكها فى الصيدلية الذى كان يستغل الصيدلية لتجارة المخدرات.

زيارة خاطفة تحدثت فيها مع والدها وأخبرته أنها لن تظهر إلى العلن الأن حتى تتخلص من كل مشاكلها وتصل لابنها وزوجها، واطمأنت على والدتها من بعيد.

على صعيد آخر، يحاول عمرو (محمود عبدالمغنى) بكل جهد ألا يدع أمام نوال سبيل للوصول إلى مكان زوجها أو ابنها فهل سينجح عمرو فى طمس الحقيقة إلى الأبد، أم أن إصرار نوال أقوى من خطط عمرو.

مسلسل إثبات نسب

مسلسل "إثبات نسب" تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبده، وبطولة درة، محمود عبدالمغني ، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق وياسر علي ماهر.