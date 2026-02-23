الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب كوراساو قبل كأس العالم 2026

استقال المدرب الهولندي ديك أدفوكات، الذي قاد منتخب كوراساو إلى أول تأهل له لكأس العالم لكرة القدم، من منصبه كمدرب للفريق قبل أشهر من البطولة، بسبب اعتلال صحة ابنته.

وأعلن اتحاد كوراساو لكرة القدم اليوم الاثنين أن فريد روتن سيتولى قيادة منتخب كوراساو خلال كأس العالم.

وقال أدفوكات في بيان له: "دائما أقول إن الأسرة تأتي قبل كرة القدم، ولذلك فإن هذا القرار بديهي، ولكن هذا بالطبع لا يغير حقيقة أنني سأفتقد كوراساو وشعبها وزملائي كثيرا".

وأضاف: "اعتبر تأهل أصغر دولة في العالم لكأس العالم من أبرز إنجازات مسيرتي، وأنا فخور بلاعبي وطاقمي وأعضاء مجلس الإدارة الذين آمنوا بنا".

ووصف أدفوكات قيادة منتخب كوراساو إلى كأس العالم بأنها "أكثر شيء جنوني" حققه في مسيرته التدريبية التي امتدت لما يقرب من أربعة عقود.

وكان سيصبح أكبر مدرب في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وقال جيلبرت مارتينا رئيس اتحاد كوراساو: "قراره يستحق كل الاحترام، وصنع ديك التاريخ مع منتخبنا الوطني، وستظل كوراساو ممتنة له إلى الأبد".

وتولى روتن، الذي فاز بمباراة دولية واحدة مع هولندا في أيام لعبه، تدريب فرق فينوورد وأيندهوفن وشالكه.

وقال روتن: "إنه وقت عصيب بالنسبة لديك، وأتمنى له ولعائلته الصبر والقوة".

وأضاف: "ديك رمزٌ في عالم كرة القدم، إنه لشرف عظيم أن أواصل مسيرته، وتحدثتُ مطولا معه ومع طاقمه، وسأستمر على نفس النهج، ويمكن لكوراساو أن تتوقع مني نفس التفاني والالتزام".

وسيتولى روتن قيادة كوراساو لأول مرة في مارس المقبل، عندما يتوجه الفريق إلى أستراليا للمشاركة في بطولة مصغرة مع البلد المضيف والصين.

وتبدأ كوراساو مشوارها في كأس العالم بمواجهة ألمانيا في المجموعة الخامسة في هيوستن يوم 14 يونيو المقبل.