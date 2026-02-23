قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيادة رجل أعمال إسرائيلي .. مجلس السلام يبحث استخدام عملة مستقرة لقطاع غزة
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل المصيدة الحلقة 6.. حنان مطاوع تنصب على تاجر عملة وتحاول الهرب من فراس سعيد

مسلسل المصيدة
مسلسل المصيدة
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل المصيدة الحلقة 6 تطورات مثير فى الأحداث حيث تستطيع فريدة “حنان مطاوع” النصب على تاجر عملة حيث نصبت له فخا حتى وقع فى مصيدتها ونصبت عليه فى مليون جنيه مقابل دولارات مزيفة. 

بينما استطاع فراس إبراهيم تحديد مكان فريدة وذلك بسبب شقيقها الى يفتح إحدى تلفوناتها المحمولة التى كانت مغلق وكان فراس يتتبعها حتى وصل الى مكانها لكنها تدرك سريعا الأمر وتحاول الهرب.

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة. 

مسلسل المصيدة حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع أفلام حنان مطاوع أعمال حنان مطاوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

ترشيحاتنا

بكاء عروسة على الهواء

أعطتها التلاجة والغسالة.. عروسة تبكي على الهواء بعد هدية ريهام سعيد

مفتي الجمهورية

المفتي: غياب القوامة يُسبب المشكلات الأسرية والطلاق السريع

الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين بـجامعة الأزهر

مجدي عبدالغفار: دعوة الإسلام امتداد لرسالات الأنبياء جميعا

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

القلب
القلب
القلب

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد