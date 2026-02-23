مسلسل المصيدة الحلقة 6.. حنان مطاوع تنصب على تاجر عملة وتحاول الهرب من فراس سعيد

شهد مسلسل المصيدة الحلقة 6 تطورات مثير فى الأحداث حيث تستطيع فريدة “حنان مطاوع” النصب على تاجر عملة حيث نصبت له فخا حتى وقع فى مصيدتها ونصبت عليه فى مليون جنيه مقابل دولارات مزيفة.

بينما استطاع فراس إبراهيم تحديد مكان فريدة وذلك بسبب شقيقها الى يفتح إحدى تلفوناتها المحمولة التى كانت مغلق وكان فراس يتتبعها حتى وصل الى مكانها لكنها تدرك سريعا الأمر وتحاول الهرب.

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.