ألف ليلة وليلة| موقف محرج لـ آيتن عامر خلال مقلب فيفي عبده

وقعت الفنانة أيتن عامر، ضحية مقلب ألف ليلة وليلة، للفنانة فيفي عبده، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، والذي تعرضت فيه لمواقف محرجة.

وخلال احداث المقلب، قالت الفنانة إيتن عامر، للأحد الاشخاص المشاركين في المقلب، إن :"انتي فين أمك ومش عايز اقول الكلام اللي مكتوب في السيناريو وانك شعلة بوتجاز".

لترد عليها الفتاة المشاركة في المقلب، والتي تمثل دور كومبارس، قائلة :"عليها مش مكتوب كده على فكرة اللي انتي بتقوليه في السيناريو".

فأجات الفنانة فيفى عبده ، جمهورها ومتابعيها من خلال تقديم برنامج في رمضان 2026، ترفيهى بعنوان «ألف ليلة مع فيفى عبده»، يُعرض عبر شاشة MBC مصر ومنصة MBC شاهد، ليقدّم محتوى خفيفًا يعتمد على المواقف الطريفة والحوارات التلقائية، فى تجربة مختلفة تضيفها إلى مشوارها الفنى.

وعلّقت منصة شاهد على الإعلان الترويجى قائلة: «جاهزين.. حلقات ومواقف هتنسّيك همومك فى برنامج ألف ليلة مع فيفى عبده.. مجانًا وحصريًا خلال شهر رمضان»، فى إشارة إلى توجه البرنامج نحو تقديم محتوى ترفيهى خفيف يراهن على الطاقة الإيجابية والحضور العفوى الذى تتميز به فيفى عبده.

يُذكر أن فيفى عبده كانت شاركت فى ماراثون رمضان الماضى من خلال مسلسل «العتاولة 2»، الذى مثّل عودة قوية لها إلى الدراما، وحقق تفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا.