أصابت أحد الجنود.. كمبوديا تطلق النار عن طريق الخطأ على أراضي تايلاند
الإثارة مستمرة.. مواجهتان قويتان في كأس الأمم الأفريقية اليوم
قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض
رقم مختصر.. طريقة طلب استخراج بطاقة رقم قومي لكبار السن من المنزل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2025
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية دعم الحوار الوطني اليمني
رئيس وزراء جرينلاند لـ ترامب: احتلال الجزيرة في ليلة واحدة مستحيل
طريقة استخراج قيد عائلي من الإنترنت
1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

رقم مختصر.. طريقة طلب استخراج بطاقة رقم قومي لكبار السن من المنزل

مصطفى الرماح

يحرص العديد من المواطنين، خاصة كبار السن، على معرفة أسهل الطرق لتجديد بطاقة الرقم القومي دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الأحوال المدنية وتفادي عناء الانتقال.

وفي هذا الإطار، عمل قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الأخيرة على تطوير خدماته، وذلك من خلال تطبيق تقنيات حديثة تتيح الحصول على الوثائق والمستخرجات الرسمية بسهولة ويسر.

كول سنتر الأحوال المدنية

تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية " الكول سنتر" لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15340- 16582" وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن "15341" .

وتشمل الخدمات (شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى "بدل فاقد، بدل تالف"- إستمارة رقم قومى "عادية، مستعجلة ، مميزة"- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية وذلك استكمالا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

كبار السن بطاقة الرقم القومي الأحوال المدنية

