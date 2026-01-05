السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الشروع في إنهاء حياة آخر بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المشدد 10 سنوات على عامل، بتهمة الشروع في إنهاء حياة آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف وياسر عرفة عارف وعبد الباسط قمر وحضور مصطفي محمد مصطفي، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف ومحمد صلاح العدوى.

ترجع وقائع القضية إلى مطلع العام الجارى، حيث تلقت أجهزة الأمن، إخطاراً يفيد إصابة حسن.ف بطلق نارى أثناء مروه بالشارع في قنا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتبين أن بهاء الدين.ب 32 عاما، وراء اطلاق النار على المجنى عليه، وإحداث إصابته، وتمكنت قوة أمنية من ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

ووجهت جهات التحقيق تهمة الشروع في إنهاء حياة المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأحيلت القضية برقم 10782 لسنة 2025 جنح قنا، إلي محكمة جنايات قنا والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.