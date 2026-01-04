إصابة عاملين انهارت عليهما كتلة صخرية أثناء عملهما بصحراء قنا

أصيب عاملان فى انهيار كتلة صخرية، سقطت عليهم أثناء أداء عملهم فى أحد المواقع بصحراء قرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شخصين فى منطقة صحراوية بقرية العليقات التابعة لمركز قوص.

وتبين أن المصابين يعملان فى موقع عمل بالمنطقة الصحراوية بقرية العليقات، وأثناء عملهم انهارت فوقهم كتلة صخرية، ما أحدث بهم بعض الإصابات.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



