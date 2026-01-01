قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

46 حالة.. حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة بمركز ومدينة قنا

يوسف رجب

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالتنسيق مع لجنة وزارة التنمية المحلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة بنطاق المركز والمدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واسترداد الحالات الفضاء والمرفوضة من التقنين.

وجاءت الحملة تحت إشراف لجنة وزارة التنمية المحلية، برئاسة محمد حسن لطفي، مسؤول ملف التقنين والتعديات والإزالات بالوزارة، وبمشاركة حسام علي، والمهندس بدر مصطفى، مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني والمتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إزالة واسترداد 22 حالة من الحالات الفضاء والمرفوضة من ملف التقنين، بالإضافة إلى إزالة واسترداد 24 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة، ضمن نطاق مركز ومدينة قنا، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي العامة.

وجرى تنفيذ الحملة بحضور المهندس محمد عبد الحميد، مدير إدارة أملاك الدولة، ومينا رزيقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، إلى جانب عبد الرحمن سيد، والهايص أحمد، مسؤولي الإزالات والتعديات بوحدة استرداد أراضي أملاك الدولة، ومسؤول ملف التعديات والإزالات بالمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن حملاتها لاسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، والحفاظ على المال العام وحقوق الأجيال القادمة.

قنا أراضي أملاك الدولة إزالة التعديات حملة مكبرة وزارة التنمية المحلية

