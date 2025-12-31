تعليم قنا: منع أى طالب غير ملتزم بالزي المدرسي من دخول الامتحان

أكد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة توفير بيئة مناسبة للطلاب، من حيث النظافة العامة والإضاءة والتهوية والأمان، مع الالتزام بالزي المدرسي ومنع أي طالب غير ملتزم بالزي المدرسي من دخول الامتحان.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لتفقد سير العملية التعليمية، وانتظام امتحانات العملي للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بعدد من المدارس، بإدارة قنا التعليمية، رافقه لفيف من القيادات التعليمية بإدارة قنا.





وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كافى، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.



ووجه الصابر، مديرى المدارس بضرورة التواجد المستمر لمتابعة انتظام اللجان وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها، والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من غلق باب المدرسة أثناء الامتحانات وعدم السماح بخروج الطلاب ولا بدخول أولياء الأمور، مع الالتزام التام بالنظام داخل المدرسة واللجان، لضمان نزاهة وكفاءة الامتحانات.



وأشار الصابر، إلى أن هذه التوجيهات تأتى فى ضوء تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للاطمئنان على انتظام الدراسة، وتطبيق التعليمات والقرارات الوزارية.



