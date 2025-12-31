قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
بوتين في خطاب رأس السنة: روسيا ستنتصر على أوكرانيا
مدبولي: السنوات المقبلة تحمل بشائر رخاء وسعادة لمصر.. والاحتفال من العاصمة الإدارية له دلالة خاصة|فيديو
محافظات

تعليم قنا: منع أى طالب غير ملتزم بالزي المدرسي من دخول الامتحان

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

أكد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة توفير بيئة مناسبة للطلاب، من حيث النظافة العامة والإضاءة والتهوية والأمان، مع الالتزام بالزي المدرسي ومنع أي طالب غير ملتزم بالزي المدرسي من دخول الامتحان.
 

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لتفقد سير العملية التعليمية، وانتظام امتحانات العملي للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بعدد من المدارس، بإدارة قنا التعليمية، رافقه لفيف من القيادات التعليمية بإدارة قنا.


 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كافى، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى. 
 

ووجه الصابر، مديرى المدارس بضرورة التواجد المستمر لمتابعة انتظام اللجان وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها، والالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من غلق باب المدرسة أثناء الامتحانات وعدم السماح بخروج الطلاب ولا بدخول أولياء الأمور، مع الالتزام التام بالنظام داخل المدرسة واللجان، لضمان نزاهة وكفاءة الامتحانات.
 

وأشار الصابر، إلى أن هذه التوجيهات تأتى فى ضوء تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تكليفات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للاطمئنان على انتظام الدراسة، وتطبيق التعليمات والقرارات الوزارية. 

 

