وكيل صحة قنا يتقدم المتبرعين بالدم في حملة بمستشفى فرشوط

تقدم الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، صفوف المُتبرعين بالدم وعدد من الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفي خلال فعاليات حملة التبرع بالدم التي نُفِّذت داخل مستشفى فرشوط المركزي لصالح بنك الدم، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتوفير إحتياجات المرضى من أكياس الدم ومشتقاته.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة تُنفَذ بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بقنا، تنفيذًا لبروتوكول التعاون المُبرم بين مديرية الشؤون الصحية بقنا وبنك الدم الإقليمي، بهدف تنفيذ سلسلة من حملات التبرع بالدم بصفة أسبوعية لسد العجز في بنوك الدم التخزينية بالمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن هذه الحملات تشمل عدداً من المستشفيات المركزية من بينها مستشفى فرشوط المركزي، مستشفى الوقف المركزي، مستشفى نقادة المركزي، بما يُسهم في دعم أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ويضمن توافر الدم ومشتقاته للمرضى في مختلف الأوقات.

وأضاف الصادق، بأن التبرع بالدم لا يقتصر دوره على إنقاذ حياة المرضى فحسب، بل يعود بفوائد صحية على المتبرعين أنفسهم، حيث يُسهم في تنشيط الدورة الدموية وتجديد خلايا الدم وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، فضلاً عن الإطمئنان الدوري على الحالة الصحية للمتبرع من خلال الفحوصات الطبية المصاحبة لعملية التبرع.



وخلال متابعته لأعمال الحملة، تفقد وكيل وزارة الصحة، بنك الدم داخل المستشفى واطمأن على توافر المستلزمات الطبية اللازمة وسلامة إجراءات سحب وحفظ الدم، موجهاً بضرورة الإلتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى وحُسن التعامل مع المتبرعين بما يضمن سلامتهم وتشجيعهم على التبرع بصفة دورية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن تنفيذ هذه الحملات يأتي ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بقنا لدعم بنوك الدم بالمستشفيات وتحقيق الإستدامة فى توافر أكياس الدم ومشتقاته بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ويدعم جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة على مستوى المحافظة.



وأشار الصاد، إلى أن التبرع يُعد واجباً إنسانياً ورسالة تضامن حقيقية مع المرضى والمصابين، ويسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية، فضلاً عن المساهمة فى إنقاذ الأرواح ويتعزيز مخزون بنوك الدم بالمستشفيات، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في حملات التبرع بالدم.