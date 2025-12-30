قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة قنا يتقدم المتبرعين بالدم في حملة بمستشفى فرشوط

وكيل وزارة الصحة بقنا
وكيل وزارة الصحة بقنا
يوسف رجب

تقدم الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، صفوف المُتبرعين بالدم وعدد من الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفي خلال فعاليات حملة التبرع بالدم التي نُفِّذت داخل مستشفى فرشوط المركزي لصالح بنك الدم، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتوفير إحتياجات المرضى من أكياس الدم ومشتقاته.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الحملة تُنفَذ بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بقنا، تنفيذًا لبروتوكول التعاون المُبرم بين مديرية الشؤون الصحية بقنا وبنك الدم الإقليمي، بهدف تنفيذ سلسلة من حملات التبرع بالدم بصفة أسبوعية لسد العجز في بنوك الدم التخزينية بالمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن هذه الحملات تشمل عدداً من المستشفيات المركزية من بينها مستشفى فرشوط المركزي، مستشفى الوقف المركزي، مستشفى نقادة المركزي، بما يُسهم في دعم أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ويضمن توافر الدم ومشتقاته للمرضى في مختلف الأوقات.

وأضاف الصادق، بأن التبرع بالدم لا يقتصر دوره على إنقاذ حياة المرضى فحسب، بل يعود بفوائد صحية على المتبرعين أنفسهم، حيث يُسهم في تنشيط الدورة الدموية وتجديد خلايا الدم وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، فضلاً عن الإطمئنان الدوري على الحالة الصحية للمتبرع من خلال الفحوصات الطبية المصاحبة لعملية التبرع.


وخلال متابعته لأعمال الحملة، تفقد وكيل وزارة الصحة، بنك الدم داخل المستشفى واطمأن على توافر المستلزمات الطبية اللازمة وسلامة إجراءات سحب وحفظ الدم، موجهاً بضرورة الإلتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى وحُسن التعامل مع المتبرعين بما يضمن سلامتهم وتشجيعهم على التبرع بصفة دورية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن تنفيذ هذه الحملات يأتي ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بقنا لدعم بنوك الدم بالمستشفيات وتحقيق الإستدامة فى توافر أكياس الدم ومشتقاته بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ويدعم جاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة على مستوى المحافظة.


وأشار الصاد، إلى أن التبرع يُعد واجباً إنسانياً ورسالة تضامن حقيقية مع المرضى والمصابين، ويسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية، فضلاً عن المساهمة فى إنقاذ الأرواح ويتعزيز مخزون بنوك الدم بالمستشفيات، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في حملات التبرع بالدم.

قنا وزارة الصحة حملة التبرع بالدم وكيل وزارة الصحة مستشفى فرشوط المركزى بنك الدم الإقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

صحفيو جريدة الفجر

صحفيو جريدة الفجر يبحثون عن حل لأزمة توقف صرف رواتبهم

التعليم العالي

التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في 2025

المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

بقرار من المشرف العام.. إنشاء مركز إعلامي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد