مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى الغربى

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية صوص التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مركز نقادة.



ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى نقادة المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين أن حادث تصادم وقع بين سيارتي نقل، على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية صوص، نتج عنه مصرع شاب وإصابة آخر.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.