عقب انتهاء التصويت.. إصابة مستشارة وموظفين فى حادث تصادم بصحراوى قنا

أصيب مستشارة وموظفين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا، وذلك عقب انتهاء أعمال التصويت فى الانتخابات البرلمانية.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الطويرات، نتج عنه إصابة ٣ أشخاص.





ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة المستشارة سهام صابر الأنصارى، ولمياء حسن الشاذلي، وشعبان أسعد مختار، أثناء عودتهم من لجنة انتخابية بقرية المحروسة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

