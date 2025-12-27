أخبار قنا | ضبط سلع غذائية فاسدة فى نقادة..حبس متهم حول منزله لورشة تصنيع أسلحة

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، تواصل أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق والإنارة بكافة المراكز، لجنة فحص تراخيص البناء تواصل أعمالها لإنجاز الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات، مديرية التموين تضبط سلع غذائية فاسدة خلال حملة رقابية مكثفة بمركز نقادة، حبس المتهم بتحويل منزله إلى ورشة لتصنيع السلاح، وإصابة شقيقين فى حادث أمام قرية الجبلاو.





تواصل أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق والإنارة بمراكز محافظة قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال قنا، جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال استكمال أعمال الصيانة العامة والنظافة ورفع كفاءة الطرق، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

وشهدت المدينة تنفيذ أعمال نظافة عامة شملت رفع المخلفات وقص وتهذيب الأشجار بطريق مصر–أسوان، وذلك بهدف تسهيل الحركة المرورية وتحقيق عوامل السلامة والأمان لمستخدمي الطريق، فضلًا عن إضفاء مظهر جمالي يليق بالمدخل الرئيسى للمدينة.

لجنة فحص تراخيص البناء تواصل أعمالها لإنجاز الإجراءات في قنا

باشرت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 546 لسنة 2025 أعمالها لفحص أسباب تأخر إصدار تراخيص البناء، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو تطوير الأداء الإدارى ورفع كفاءة منظومة التراخيص، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بهدف تيسير وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أسفرت متابعة أعمال اللجنة عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم إصدار 32 رخصة بناء بمركز قنا، فضلًا عن صدور 15 بيان صلاحية بقرى مركز قنا، إلى جانب إصدار 83 بيان صلاحية موقع خاص بمدينة قنا، فى خطوة تعكس الجهود المبذولة لتقليل معدلات التأخير وتحسين سرعة الإنجاز.

تموين قنا: ضبط سلع غذائية فاسدة خلال حملة رقابية مكثفة بـ نقادة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملة رقابية موسعة على الأسواق والمحال التجارية بمركز نقادة، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وتحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة، التي نفذتها إدارة تموين نقادة برئاسة ياسر قرقار، مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي التموين، عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل عدد من محال البقالة، شملت 485 زجاجة مشروبات غازية متنوعة، و123 كيس شيبسي، و195 عبوة بسكويت بالشوكولاتة، إلى جانب 55 كيس باتيه بحشوات مختلفة، و14 عبوة زبادي بنكهات متنوعة، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

حبس المتهم بتحويل منزله إلى ورشة لتصنيع السلاح في قنا

قررت النيابة العامة بقنا، حبس المتهم بتحويل منزله إلى ورشة لتصنيع السلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له فى الميعاد.



كانت أجهزة الأمن بقنا، قد نفذت حملة مداهمة لمنزل بنطاق مدينة قنا تمكنت خلاله من ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة،بها 57 قطعة سلاح أبيض، 10 طبنجات، 2 بندقية آلية، و100 طلقة نارية.



إصابة شقيقين فى حادث بقنا

أصيب شقيقان فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وعربة كارو بطريق قنا الزراعى الشرقى أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وعربة كارو، نتج عنه إصابة شخصين.



