بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بالشوم وقعت بين عائلتين بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو نتج عنها إصابة 6 أشخاص.





ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتين بسبب خلافات بينهم، تطورت إلى مشاجرة باليوم والعصى، نتج عنها إصابة عدد من الأشخاص.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

