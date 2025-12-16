لسرعة إنهاء الإجراءات.. محافظ قنا يتابع حادث انقلاب ميكروباص بقرية الجبلاو

انتقل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إلى موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، لمتابعة الموقف ميدانيًا والإشراف على أعمال الإنقاذ والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

رافقه خلالها اللواء محمد هاشم، مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي، علام السكرتير العام للمحافظة.

وتابع محافظ قنا، جهود قوات الحماية المدنية والإسعاف وإدارة المرور والأجهزة الأمنية أثناء أعمال انتشال الجثامين، واطمئن على سرعة الاستجابة ورفع آثار الحادث، موجها بتقديم كل أوجه الدعم اللازم في موقع الواقعة.

ووجه محافظ قنا، الشكر لقوات الحماية المدنية، وإدارة المرور، وهيئة الإسعاف، والأجهزة الأمنية، على سرعة التعامل مع الحادث وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، بما ساهم في السيطرة على الموقف وإنهاء الأعمال في وقت قياسي.

كما وجه عبدالحليم، بسرعة نقل الجثامين إلى مستشفى قنا العام، وإنهاء الإجراءات القانونية والطبية في أقصر وقت ممكن، مع التأكيد على استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان التعامل مع الحادث بأعلى درجات الكفاءة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ فورًا.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثامين 6 متوفين من ترعة الكلابية، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، تحت تصرف جهات التحقيق، مع التأكد من عدم وجود مصابين.



