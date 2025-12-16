قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الشباب يتصدرون المشهد في إعادة انتخابات «النواب» بأثينا

منار عبد العظيم

قال عبد الستار بركات، مراسل قطاع الأخبار من أثينا، إن السفارة المصرية فتحت أبوابها لليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، موضحًا أن اليوم يُعد يوم عمل رسمي في اليونان، ما يرجّح زيادة الإقبال بعد الساعة الرابعة أو الخامسة مساءً عقب انتهاء ساعات الدوام.

55 دائرة انتخابية في 13 محافظة

وأوضح المراسل، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن عملية التصويت اليوم تشمل 55 دائرة انتخابية تابعة لـ13 محافظة، أغلبها من محافظات الدلتا، لافتًا إلى أن محافظات شمال الدلتا تحظى بتمثيل واسع بين أبناء الجالية المصرية المقيمة في اليونان.

إقبال ملحوظ من أبناء الدقهلية

وأشار عبد الستار بركات إلى تسجيل إقبال ملحوظ خلال اليوم الأول من ناخبي دائرة محافظة الدقهلية، في ظل حرص أبناء الجالية على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

دعم كامل من البعثة الدبلوماسية

وأكد المراسل ، أن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية يقدّمون الدعم والمساعدة للناخبين، سواء من خلال طباعة الأوراق أو إرشادهم لآلية التصويت واختيار المرشحين، مع وجود تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

غلق اللجان وبدء الفرز مساءً

وأضاف أن اللجان الانتخابية من المقرر أن تُغلق في تمام التاسعة مساءً، تمهيدًا لبدء عملية فرز الأصوات وإرسال النتائج إلى الجهات المختصة.

واختتم المراسل ، بالإشارة إلى أن الفئة العمرية الأكثر مشاركة في التصويت هي فئة الشباب، نظرًا لطبيعة الإقامة والعمل في دولة أوروبية مثل اليونان، بينما لا تزال أعداد كبيرة من أبناء الجيل الثاني دون سن الانتخاب.

عبد الستار بركات قطاع الأخبار من أثينا انتخابات مجلس النواب

