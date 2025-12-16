قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية.. الخريطة الزمنية المتبقية في انتخابات النواب 2025
خطوات الاشتراك في التأمين الصحي.. الرابط والأوراق المطلوبة
أخبار البلد

خطوات الاشتراك في التأمين الصحي.. الرابط والأوراق المطلوبة

رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل، حيث تسعى الدولة بتوفير رعاية صحية للمواطنين وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات صحية بأسعار اشتراك يتناسب مع المصريين.

تطبيق منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات

هيئة الرعاية الصحية، أعلنت أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشمل خمس محافظات: دمياط، كفر الشيخ، المنيا، مطروح، وشمال سيناء.

 

الاشتراك في التأمين الصحي أونلاين 

تتيح الدولة إمكانية التسجيل إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطن إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات، على أن يتم لاحقًا مراجعة البيانات وتفعيل الاشتراك رسميًا.

رابط منظومة حجز عيادات التأمين الصحي للجميع.. 10 فئات مستحقة
الاشتراك في التأمين الصحي


 

رابط الاشتراك في التأمين الصحي

يمكن لأي مواطن الاشتراك في التأمين الصحي والتسجيل أونلاين وإدخال البيانات المطلوبة .. ادخل هنا للتسجيل

 

طريقة الاشتراك في التأمين الصحي

أكدت هيئة الرعاية الصحية، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل يتم من خلال التوجه إلى أقرب وحدة أو مركز طب أسرة تابع للمنظومة داخل المحافظات التي تم تطبيق النظام بها. 

بعد استيفاء المستندات المطلوبة، يتم فتح ملف طبي موحد للأسرة، يعقبه تحديد موعد لإجراء الفحص الطبي الشامل، تمهيدًا لبدء الاستفادة من جميع الخدمات الصحية التي تقدمها المنظومة، والتي تشمل الكشف والعلاج والعمليات الجراحية والتحاليل والأشعة.

التأمين الصحي الشامل.. كيف نجحت المنظومة في خفض معدلات الفقر والمرض؟ - الوطن
خطوات الاشتراك في التأمين الصحي

الأوراق المطلوبة للاشتراك في التأمين الصحي

 يقوم المواطن بتقديم بطاقة الرقم القومي السارية لرب الأسرة، إلى جانب بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد لباقي أفراد الأسرة.

 

المستندات الأساسية المطلوبة للتسجيل:

 

♦ صورة الرقم القومي للعائل سارية وجهين.

♦ صورة الرقم القومي لأفراد الأسرة سارية وجهين.

♦ شهادة الميلاد مميكنة للأبناء القاصرين تحت سن 15 سنة.

♦ قيد عائلي ” إن تطلب الامر”.

♦ صورة وثيقة الزواج مميكنة.

منظومة التأمين الصحي في ميزان الحكومة.. التطبيق على 10 سنوات ويكلف الدولة 86 مليار جنيه – سيناء الإخبارية
هيئة التأمين الصحي

طريقة التسجيل في التأمين الصحي 

خطوات التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل (خاص بالمحافظات المفعل بها النظام) من خلال بوابة مصر الرقمية: –

  • تسجيل الدخول على حسابك الشخصي في بوابة مصر الرقمية.
  • اختيار خدمات التأمين الصحي الشامل.
  • اختيار خدمة تسجيل بيانات الاسرة التأمينية.
  • اختيار المحافظة حسب بيانات الاقامة الواردة في بطاقة الرقم القومي.
  • استكمال بيانات الأسرة واستكمال بيانات المستفيدين الذين تم عرضهم في شاشة البيانات الأساسية للأسرة التأمينية.­
  • تم حفظ بياناتك بنجاح.

في حالة الرغبة في إضافة مستفيد جديد: 

  • الضغط على إضافة مستفيد أخر.
  • إدخال الرقم القومي للمستفيد.
  • استكمال بيانات المستفيد.
  • تم حفظ بياناتك بنجاح.

تسديد الاشتراك

بعد حفظ البيانات بنجاح وبعد مرور 48 ساعة يمكنكم التوجه لوحدة الرعاية الأولية التي سبق اختيارها وذلك لتسديد الاشتراك واستلام الكارت التأميني والحصول على مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد.

