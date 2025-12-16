قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
تصل لـ 1000 جنيه للمناطق المتميزة.. نواب يطالبون بمراجعة تصنيف الإيجار القديم
أخبار العالم

لوكاشينكو يرحب بانتقال الرئيس الفنزويلي إلى بيلاروسيا

محمد على

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في مقابلة مع قناة نيوزماكس الأمريكية، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مرحب به لزيارة بيلاروسيا في حال تنحيه عن منصبه، لكنه نفى إجراء أي مناقشات بهذا الشأن مع مادورو.

يعد لوكاشينكو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا توتراً شديداً، مع حشد عسكري أمريكي واسع في جنوب البحر الكاريبي، وشن غارات أمريكية على قوارب يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات، وتصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفيد باحتمالية بدء عمليات برية قريباً في فنزويلا.

صرحت الحكومة الفنزويلية بأن الولايات المتحدة تسعى لتغيير النظام للسيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في البلاد.

وفي مقابلته مع نيوزماكس، قال لوكاشينكو إن بيلاروسيا وفنزويلا تربطهما علاقات تاريخية طويلة، وأن مادورو مرحب به لزيارة مينسك إذا رغب في ذلك.

قال لوكاشينكو في مقتطفات من مقابلة نُشرت على قناة "بول بيرفوجو" على ، التابعة لإدارة الرئيس: "لم يكن مادورو عدوًا أو خصمًا لنا قط. إذا أراد القدوم إلى بيلاروسيا، فالأبواب مفتوحة له". 

وأضاف: "لكن دعوني أقول لكم بصراحة، لم يُناقش هذا الأمر قط.. مادورو ليس من النوع الذي يرحل أو يفرّ.. إنه رجل قوي".

وأعرب لوكاشينكو عن استعداده لمناقشة قضية فنزويلا، وغيرها من المسائل، في محادثات مع ترامب.

لوكاشينكو الرئيس الفنزويلي مادورو بيلاروسيا فنزويلا الرئيس البيلاروسي تنحيه تنحيه عن منصبه بوتين ترامب احتياطيات النفط بيلاروسيا وفنزويلا

