الدفاع الروسية: تحرير بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها حررت بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وتقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة.

وأكدت الدفاع الروسية - وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن القوات الأوكرانية في منطقة مسئولية الغرب، فقدت أكثر من 220 جنديًا وأربع مركبات قتالية مدرعة و18 سيارة وثلاث قطع مدفعية ومحطة حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة.

وأوضحت أن وحدات قوات الشمال، تمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات نوفايا سيتش وكوندراتوفكا وميروبيليا في مقاطعة سومي، وحققت خسائر تجاوزت 250 جنديًا وراجمة صواريخ "جراد" ومدفعًا و23 سيارة ومحطة رادار ومحطة حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات إمداد.

وأشارت الدفاع الروسية إلى الجانب الأوكراني تكبد خسائر في مسئولية قوات الجنوب بنحو 200 فرد عسكري وأربع مركبات قتالية مدرعة و13 سيارة وثلاث قطع مدفعية وخمسة مستودعات إمداد.