حسام حسن يجهز زيزو لدور خاص أمام زيمبابوي

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، يضع أحمد سيد زيزو ضمن الحسابات لمواجهة زيمبابوي في افتتاح مشوار الفراعنة بأمم أفريقيا 2025.

وأوضح الغندور خلال برنامج "ستاد المحور"، أن حسام حسن يعمل على تجهيز اللاعب فنيا وذهنيا ليكون أحد العناصر التي سيعتمد عليها، مستغلا قدرته على التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص.

ويعد زيزو من أكثر اللاعبين جاهزية، ويراهن حسام حسن عليه للظهور بمستوى مميز في أمم أفريقيا.

حقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

افتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.