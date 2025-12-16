الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، حيث قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، إن مصر تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب مناطق شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



وأضافت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية خلال القناة الأولي، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أن عددًا من المحافظات شهد خلال الساعات الماضية أمطارًا اختلفت شدتها من منطقة لأخرى، مع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن الأمطار المتوسطة، التي قد تغزر أحيانًا، تتركز على السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، مع فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

موعد انتهاء المنخفض ونشاط الرياح

وأشارت منار غانم إلى استمرار التأثر بالمنخفض الجوي حتى يوم الثلاثاء، موضحة أن هذه الفترة تشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح، الأمر الذي يقلل من فرص تكون الشبورة المائية المؤثرة، مؤكدة أن الشبورة المتوقعة صباحي الثلاثاء والأربعاء ستكون محدودة التأثير على الطرق.

ولفتت إلى أنه مع نهاية الأسبوع واستقرار الأحوال الجوية وتأثر البلاد بمرتفع جوي، مع هدوء سرعات الرياح، تزداد فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور، خاصة في فترات انخفاض الرؤية الأفقية.