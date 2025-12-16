خبير برلماني: أصوات المصريين بالخارج مؤثرة في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية

قال عمرو الهلالي، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، إن المؤشرات خلال ثاني أيام جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات أظهرت مشاركة ملحوظة للمصريين في الخارج، خاصة من الفئة العمرية ما بين 31 إلى 40 عامًا، موضحًا أن هذه الشريحة تُعد الأكثر سفرًا وإقامة بالخارج، وهو ما يفسر ارتفاع نسب مشاركتها في التصويت.

تأثير واضح لأصوات المصريين بالخارج

وأوضح الهلالي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن هذه الدورة الانتخابية شهدت تأثيرًا ملموسًا لأصوات المصريين في الخارج، لافتًا إلى أن نتائج عدد من الدوائر الانتخابية تأثرت بشكل مباشر بتصويت أبناء الجاليات المصرية، نظرًا لأن أصواتهم تمثل فارقًا حاسمًا في بعض المنافسات الانتخابية.

الخارج عنصر داعم للعملية الانتخابية

وأكد أن مشاركة المصريين في الخارج تعكس وعيهم بأهمية الاستحقاقات الدستورية، ودورهم المؤثر في دعم العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الحضور الفعّال يعزز من نزاهة التمثيل البرلماني ويؤكد ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.