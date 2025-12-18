قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

مروج حسني

باشرت نيابة التجمع الخامس التحقيق في البلاغ المقدم من الفنانة فريال يوسف ضد الفنانة نادية الجندي، بتهمة السب والقذف والتشهير، على خلفية تصريحات إعلامية وصفتها خلالها بأنها «فنانة فاشلة».


 وقدمت فريال يوسف، برفقة محاميها، تسجيلات مصورة تثبت التصريحات محل الاتهام، مؤكدة تعرضها لأضرار مادية ومعنوية، وأفاد تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بصحة الواقعة.


 

وقُيد البلاغ برقم 82 لسنة 2025 جنح اقتصادية، مع توقع استدعاء نادية الجندي لاستجوابها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

