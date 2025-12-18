مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"

تسبب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر في حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور
حيث تزايدت الشكاوى خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بسبب رفض فكرة عدم فصل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر
حيث قالت سامية فتحي : يا ريت المواد غير المضافة للمجموع يمتحنوها الاول زي المحافظات التانية ، وقالت شيماء عطا الله : المفروض المواد غير المضافة للمجموع يمتحنوها لوحدها زي صفوف والنقل
وقال محمد سمير : الجدول مش حلو خالص ، المفروض المواد غير المضافة للمجموع يتحنوها الاول ، وماينفعش الانجليزي مع الهندسة في يوم واحد
وقال محمد سليمان : أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر يطالبون مسئولي المديرية ومجلس الامناء بالتدخل العاجل لإجراء تعديلات في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الأول اعتراضا على وضع امتحاني الهندسة واللغة الانجليزية في يوم واحد
وقالت فضيلة مسعد : جدول سئ جدا حرام عليكم الولاد مضغوطة كدة ، يعنى الهندسة مع انجلش ازاى ؟ .. والجبر مع الكمبيوتر ؟ .. وليه منعملش المواد خارج المجموع فى ايام لوحدها زى اولى وتانيه اعدادى
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر
وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم محافظة البحر الأحمر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منذ ساعات وجاءت تفاصيله كالتالي :
السبت 17 يناير : اللغة العربية + التربية الدينية
الأحد 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + التربية الفنية
الثلاثاء 20 يناير : الهندسة + اللغة الانجليزية
الاربعاء 21 يناير : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الخميس 22 يناير : العلوم
ماذا قالت مديريات التربية والتعليم عن جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي؟
وأكدت مديريات التربية والتعليم التي أعلنت جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي، على الضوابط التالية :
- تخصص 20 دقيقة من زمن اجابة اللغة العربية للإملاء
- تقوم الانشطة اللاصفية والاختيارية عمليا عن طريق المدرسة وزمنها ساعة واحدة لكل مادة قبل بدء الامتحان النظري بأسبوع على الاكثر وترسل كشوف الدرجات إلى إلى لجنة النظام والمراقبة قبل بدء الامتحان النظري بوقت كاف
- تنظم المدارس الرسمية والخاصة للغات امتحان مادة المستوى الرفيع الانجليزي وزمنه ساعتان و المستوى الرفيع الفرنسي والالماني وزمنه ساعة ونصف بالتعاون مع التوجيه المختص قبل بدء الامتحان النظري بأسبوع على الاكثر وتخطرا لدرسة لجنة النظام والراقبة بنتيجة الامتحان في كشوف معتمجة قبل الاتحان النظري بوقف كاف
- يعفى طلاب النازل من اداء الامتحان في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاختبارات التحريرية النصفية باقي الانشطة التربوية اللاصفية الاخرى