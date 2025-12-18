قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
ياسمين بدوي

تسبب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر في حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور

حيث تزايدت الشكاوى خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بسبب رفض فكرة عدم فصل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر

حيث قالت سامية فتحي : يا ريت المواد غير المضافة للمجموع يمتحنوها الاول زي المحافظات التانية ، وقالت شيماء عطا الله : المفروض المواد غير المضافة للمجموع يمتحنوها لوحدها زي صفوف والنقل 

وقال محمد سمير : الجدول مش حلو خالص ، المفروض المواد غير المضافة للمجموع يتحنوها الاول ، وماينفعش الانجليزي مع الهندسة في يوم واحد

وقال محمد سليمان : أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر يطالبون مسئولي المديرية ومجلس الامناء بالتدخل العاجل لإجراء تعديلات في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الأول اعتراضا على وضع امتحاني الهندسة واللغة الانجليزية في يوم واحد

وقالت فضيلة مسعد : جدول سئ جدا حرام عليكم الولاد مضغوطة كدة ، يعنى الهندسة مع  انجلش ازاى ؟ .. والجبر مع الكمبيوتر ؟ ..  وليه منعملش المواد خارج المجموع فى ايام لوحدها زى اولى وتانيه اعدادى

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر

 

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم محافظة البحر الأحمر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منذ ساعات وجاءت تفاصيله كالتالي :

السبت 17 يناير : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + التربية الفنية

الثلاثاء 20 يناير : الهندسة + اللغة الانجليزية

الاربعاء 21 يناير : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 22 يناير : العلوم

ماذا قالت مديريات التربية والتعليم عن  جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي؟

وأكدت مديريات التربية والتعليم التي أعلنت  جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي، على الضوابط التالية :

  • تخصص 20 دقيقة من زمن اجابة اللغة العربية للإملاء
  • تقوم الانشطة اللاصفية والاختيارية عمليا عن طريق المدرسة وزمنها ساعة واحدة لكل مادة قبل بدء الامتحان النظري بأسبوع على الاكثر وترسل كشوف الدرجات إلى إلى لجنة النظام والمراقبة قبل بدء الامتحان النظري بوقت كاف
  • تنظم المدارس الرسمية والخاصة للغات امتحان مادة المستوى الرفيع الانجليزي وزمنه ساعتان و المستوى الرفيع الفرنسي والالماني وزمنه ساعة ونصف بالتعاون مع التوجيه المختص قبل بدء الامتحان النظري بأسبوع على الاكثر وتخطرا لدرسة لجنة النظام والراقبة بنتيجة الامتحان في كشوف معتمجة قبل الاتحان النظري بوقف كاف
  • يعفى طلاب النازل من اداء الامتحان في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاختبارات التحريرية النصفية باقي الانشطة التربوية اللاصفية الاخرى
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

ChatGPT

تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سيد عبدالحفيظ

صدى البلد يكشف خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في ميركاتو الشتاء

ترشيحاتنا

أجهزة طبية

بالتعاون مع الأورمان| شركة للثروة المعدنية تدعم مستشفي شلاتين المركزي بأجهزة طبية ضرورية

جانب من الاجتماع

تنسيق مشترك بين جهازي العاشر وبدر لربط خط صرف صحي قطر 900مم بطريق المطورين الجنوبية

جانب من الجولة

نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية يتفقد مشروعات العلمين الجديدة

بالصور

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد