مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"

تسبب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر في حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور

حيث تزايدت الشكاوى خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بسبب رفض فكرة عدم فصل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر

حيث قالت سامية فتحي : يا ريت المواد غير المضافة للمجموع يمتحنوها الاول زي المحافظات التانية ، وقالت شيماء عطا الله : المفروض المواد غير المضافة للمجموع يمتحنوها لوحدها زي صفوف والنقل

وقال محمد سمير : الجدول مش حلو خالص ، المفروض المواد غير المضافة للمجموع يتحنوها الاول ، وماينفعش الانجليزي مع الهندسة في يوم واحد

وقال محمد سليمان : أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر يطالبون مسئولي المديرية ومجلس الامناء بالتدخل العاجل لإجراء تعديلات في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الأول اعتراضا على وضع امتحاني الهندسة واللغة الانجليزية في يوم واحد

وقالت فضيلة مسعد : جدول سئ جدا حرام عليكم الولاد مضغوطة كدة ، يعنى الهندسة مع انجلش ازاى ؟ .. والجبر مع الكمبيوتر ؟ .. وليه منعملش المواد خارج المجموع فى ايام لوحدها زى اولى وتانيه اعدادى

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة البحر الأحمر

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم محافظة البحر الأحمر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منذ ساعات وجاءت تفاصيله كالتالي :

السبت 17 يناير : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + التربية الفنية

الثلاثاء 20 يناير : الهندسة + اللغة الانجليزية

الاربعاء 21 يناير : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 22 يناير : العلوم

ماذا قالت مديريات التربية والتعليم عن جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي؟

وأكدت مديريات التربية والتعليم التي أعلنت جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي، على الضوابط التالية :