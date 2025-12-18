قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

متابعة الانتخابات المنوفية: تأخر فتح لجنة في قويسنا

إبراهيم أبو زهرة
إبراهيم أبو زهرة
البهى عمرو

أكد إبراهيم أبو زهرة رئيس لجنة متابعة الانتخابات بـ محافظة المنوفية، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم في 540 لجنة وأن لجنة واحدة في مركز قويسنا وهي لجنة 34 تم فتحها 9.45 دقيقة.

ولفت إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم منذ بداية اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية.

وفي خدمة مميزة، نقدم بثا مباشرا لقيام المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بمتابعة سير العملية الانتخابية في ثاني أيام الإعادة بالمرحلة الثانية.

13 محافظة تخوض جولة الإعادة
انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الأول من إعادة الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية، التي تضم 13 محافظة هي:

محافظة القاهرة
- إجمالي الدوائر: 7 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 298 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 3,531,498 ناخب.

- الدائرة الثالثة، مقرها الزاوية الحمراء.

- الدائرة الخامسة، مقرها حدائق القبة.
- الدائرة العاشرة، مقرها المطرية.
- الدائرة الحادية عشر، مقرها المرج.
- الدائرة الخامسة عشر، مقرها الخليفة.
- الدائرة السابعة عشر، مقرها البساتين.
- الدائرة التاسعة عشر، مقرها حلوان.
محافظة القليوبية
- إجمالي الدوائر: 5 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 8 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 397 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 2,797,983 ناخب.
- الدائرة الأولى، مقرها مركز بنها.
- الدائرة الثانية، مقرها مركز طوخ.
- الدائرة الرابعة، مقرها مركز القناطر الخيرية.
- الدائرة الخامسة، مقرها مركز الخانكة.
- الدائرة السادسة، مقرها مركز شبين القناطر.

محافظة الدقهلية
- إجمالي الدوائر: 10 دوائر انتخابية.

- إجمالي المقاعد: 21 مقعد.
- إجمالي اللجان: 795 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 4,708,301 ناخب.
- كافة الدوائر الانتخابية في محافظة الدقهلية تجرى بها إعادة.


محافظة المنوفية
- إجمالي الدوائر: 6 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.
- إجمالي اللجان: 541 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 2,973,483 ناخب.
- كافة الدوائر بمحافظة المنوفية تجرى بها إعادة".

محافظة الغربية
- إجمالي الدوائر: 7 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 14 مقعد.
- إجمالي اللجان: 642 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 3,658,896 ناخب.
- جميع الدوائر الانتخابية بمحافظة الغربية تجرى بها إعادة.


محافظة كفر الشيخ
- إجمالي الدوائر: 4 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 10 مقاعد.
- إجمالي اللجان: 527 لجنة فرعية.

- إجمالي الناخبين: 2,420,183 ناخب.
- جميع الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ تجرى بها إعادة.


محافظة الشرقية
- إجمالي الدوائر: 8 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 19 مقعدا.
- إجمالي اللجان: 925 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 4,400,796 ناخب.
- الدائرة الأولى، مقرها أول الزقازيق.
- الدائرة الثانية، مقرها مركز بلبيس.
- الدائرة الثالثة، مقرها أول العاشر من رمضان.
- الدائرة الخامسة، مقرها مركز أبو كبير.
- الدائرة السادسة، مقرها مركز ديرب نجم.
- الدائرة السابعة، مقرها مركز فاقوس.
- الدائرة الثامنة، مقرها مركز أبو حماد.
- الدائرة التاسعة، مقرها مركز الحسينية.

محافظة دمياط
- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.
- إجمالي المقاعد: 2 مقعد.
- إجمالي اللجان: 93 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 515,924 ناخب.
- الدائرة الثانية، مقرها مركز كفر سعد.
 

محافظة بورسعيد
- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.
- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.
- إجمالي اللجان: 22 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 271,084 ناخب.
- الدائرة الأولى، مقرها أول بورسعيد.

محافظة الإسماعيلية
- إجمالي الدوائر: 3 دوائر انتخابية.
- إجمالي المقاعد: 3 مقاعد.

- إجمالي اللجان: 182 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 1,009660 ناخب.
- جميع الدوائر الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية تجرى بها إعادة.


محافظة السويس
- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.
- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.
- إجمالي اللجان: 41 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 505,586 ناخب.
- الدائرة الوحيدة، مقرها السويس.

محافظة شمال سيناء
- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة.
- إجمالي المقاعد: مقعد واحد.
- إجمالي اللجان: 22 لجنة فرعية.
- إجمالي الناخبين: 97,266 ناخب.
- الدائرة الثانية، مقرها الحسنة.


محافظة جنوب سيناء
- إجمالي الدوائر: دائرة واحدة
- إجمالي المقاعد: مقعد واحد
- إجمالي اللجان: 9 لجان فرعية
- إجمالي الناخبين: 68,383 ناخب
- الدائرة الثانية، مقرها الطور.

الانتخابات محافظة المنوفية العملية الانتخابية

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

شيكوبانزا

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

ماريو بينيدا

نادي برشلونة الإكوادوري يعلن مقتـ.ل لاعبه ماريو بينيدا

الزمالك

ملف شائك يطارد الزمالك.. أزمة أرض أكتوبر بين تحقيقات النيابة ومستقبل مجلس لبيب

محمد صلاح

الكشف عن الحذاء الجديد لمحمد صلاح قبل انطلاق كأس الأمم| صور

بالصور

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

