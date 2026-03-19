استبعاد ثنائي الأهلي وبيراميدز من قائمة المغرب في معسكر مارس

أعلن محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، القائمة الرسمية للاعبين الذين سيشاركون في معسكر شهر مارس الودي استعداداً لـكأس العالم 2026 المقررة في يونيو المقبل.

وغاب عن القائمة لاعبو الدوري المصري الممتاز، أبرزهم محمد الشيبي ويوسف بلعمري.

وجاءت قائمة المنتخب المغربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو – المهدي الحرار – المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – زكريا الواحدي – عيسى ديوب – إسماعيل باوف – رضوان حلال – عبد الحميد آيت بودلال – شادي رياض – نصير مزراوي – أنس صلاح الدين – سفيان الكرواني.

خط الوسط: عز الدين أوناحي – إسماعيل صيباري – بلال الخنوس – سمير المرابط – نيل العيناوي – أسامة ترجلين – محمد ربيع حريمات.

خط الهجوم: إبراهيم دياز – ياسين كاسيمي – أيوب الكعبي – سفيان رحيمي – محمد ياسين الزبيري – عبد الصمد الزلزولي – شمس الدين طالبي – أمين عدلي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب، نظيره الإكوادور، يوم 27 مارس الجاري على ملعب (ميتروبوليتانو) في العاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن يواجه نظيره الباراجوياني يوم 31 من نفس الشهر، على ملعب (بولار دولولي) في مدينة لانس الفرنسية.