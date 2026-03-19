استبعاد زياش وقرار الكاف.. تفاصيل مؤتمر مدرب المغرب قبل معسكر مارس

علق محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بسحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من السنغال ومنحه لـ أسود الأطلس.

وقال محمد وهبي عبر المؤتمر الصحفي: أوجه التهنئة إلي جميع المغاربة على استعادة لقب الكان وهو مستحق ولقد أسعدني ذلك.

تابع: من المهم التركيز على الحاضر والمستقبل وطموحي وهدفي هو جعل فريقي يقدم أفضل أداء في كأس العالم المقبلة.

وعن استبعاد حكيم زياش من معسكر مارس قال: لن أتحدث عن اللاعبين كل واحد على حدة لكن جميع اللاعبين الذين يطمحون لإرتداء قميص المغرب يجب أن يكونوا على أعلى مستوى.

أضاف: لقد اخترنا العناصر الأكثر أداءا ونحن نتابع الجميع ولا يمكننا اليوم التوقف عند لاعب واحد أو اثنين فقط هناك حوالي ستين لاعبا تابعناهم عن كثب ولا يزال هناك وقت بالنسبة لكأس العالم.

وقال أيضا: أعتقد أن الأداء الذي سيتم تقديمه خلال الشهرين المقبلين سيحدد من سيشارك في كأس العالم ونحن اخترنا تشكيلة أعتقد أنها متوازنة من حيث الأداء والملف الشخصي للاعبين.

واصل: هذه ليست القائمة النهائية لكأس العالم لكننا نرغب في معرفة مستوى الجميع ومتحمسون للفكرة لكن يجب أن نترك الوقت لهؤلاء اللاعبين الشباب للنمو والتطور.

واختتم محمد وهبي حديثه قائلا: عندما وصلت قمت بمراقبة جميع اللاعبين الذين يمكنهم تمثيل المغرب ولا يمكنني التوقف عند ما قيل أو ما تم فعله أو الخيارات التي تم اتخاذها سابقا.