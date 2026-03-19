كواليس ساخنة داخل الأهلي.. صلاحيات مطلقة لياسين منصور وعبد الحفيظ

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، كواليس ما يدور داخل النادي الأهلي عقب تدهور الأداء الفني ونتائج الفريق بالدوري، وتفويض رجل الأعمال ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بإدارة ملف الكرة بصلاحيات كاملة من الكابتن محمود الخطيب.

وقال إبراهيم عبد الجواد فى تصريحات تلفزيونية:" ياسين منصور أصبح صاحب الرأي الأول والأخير في ملف كرة القدم بجانب سيد عبدالحفيظ بدون أي تدخلات من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب"

ونجح فريق الترجي في تحقيق فوزاً صعباً على حساب الأهلي، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الذهاب بربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.