تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان

أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على إحكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026

وأشارت مديريات التربية والتعليم إلى أنه جاري مراجعة خطة توزيع الملاحظين والمراقبين بما يحقق العدالة والكفاءة في امتحانات نصف العام 2026 ، مؤكدةً على الإهتمام بجاهزية المدارس ومقار لجان امتحانات نصف العام 2026 من حيث النظافة والإضاءة والتهوية والأمن.

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية معوقات قد تعترض سير امتحانات نصف العام 2026 ، و التدخل الفوري لحلها ، مؤكدة على صدور تعليمات مشددة بضرورة منع الغش بكافة صوره وتطبيق القوانين واللوائح بكل حزم بجميع لجان امتحانات نصف العام 2026.



جدول امتحانات نصف العام 2026

وقد بدأت مديريات التربية والتعليم وأبرزها مديريتي الشرقية والغربية ، في إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف

جدول امتحانات نصف العام 2026 بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

امتحانات نصف العام 2026

وبشأن امتحانات نصف العام 2026 .. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية ما يلي :

- يتم امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الأحد 4 يناير لجميع المدارس عدا المدارس التي لا تعمل يوم الأحد فيكون الامتحان يوم السبت 2 يناير 2026

- يؤدي جميع الطلبة امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات تحت اشراف المدرسة وقبل بدء الامتحان التحريري بوقت كاف ودون تعطيل لليوم الدراسي

- ويؤدي جميع الطلبة الامتحان العملي للمواد المختلفة كل فيما يخصه حسب التعليمات الواردة للمدارس من التوجيهات الفنية قبل الامتحان التحريري بوقت كاف ودون تعطيل اليوم الدراسي

- تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل

- يعفى طلبة المنازل من أداء الامتحان العملي في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنشطة الصفية وباقي الأنشطة التربوية الأخرى طبقا للقرار الوزاري 313 لسنة 2011

-يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية والإملاء

- بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (الدمج بأنواعه ) تكون امتحاناتهم بنفس الجدول مع عدم مضاعفة الفترة الزمنية ويكون الامتحان متناسبا مع نوع الإعاقة حسب القرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لذلك.

وكانت قد ، اجتمعت مرفت مجاهد ، مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية ، بحضور كلا من مع السادة الموجهين الأوائل للأنشطة بإدارة غرب طنطا التعليمية و ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات نصف العام 2026 ، وخلال الاجتماع تم التأكيد على :

ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات : ( مرحلة التعليم الأساسي - المرحلة الثانوية ) وعلي طباعة الامتحانات بالمطبعة السرية بالإدارة (التربية الفنية) مع تقسيم مدارس الإدارة إلى قطاعات وعدم توحيد الامتحانات على مستوى الإدارة ومراعاة الفترات المسائية مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة وإعداد نماذج امتحانات مختلفة

كما تم التأكيد علي ضرورة تنفيذ تعليماتوكيل الوزارة بأن يتم وضع أسئلة امتحانات نصف العام 2026 وفقا للمقرر الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الأول ، وكذلك مراعاة الزمن المحدد للإمتحان ، وأن تكون ورقة الأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية ، مع اتباع جميع الاجراءات القانونية بشأن مظاريف الأسئلة و تأمينها بصورة سليمة .