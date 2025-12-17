انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بمركز مدينة بلبيس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الانتخابات.

من جانبه قام اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس بمتابعة سير العملية الانتخابية داخل جميع المقار واللجان على مستوى المركز والمدينة حيث شهدت اللجان توافدا كبيرا من المواطنين مع بدء فتح أبوابها لأستقبال الناخبين وسط انتظام وامان كاملين للعملية الانتخابية.

وأعرب رئيس المركز عن بالغ تقدير للمواطنين من أبناء المركز لمشاركتهم الإيجابية والحضارية من المواطنين ووعيهم وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري ، مؤكدا أن المشاركة في هذا العُرس الإنتخابي واجب وطني على كل مواطن مصري .

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ يبلغ (٤ مليون و٣٨٠ ألف و٧٤٨ ناخب وناخبة) يدلون بأصواتهم أمام (٨٦٧ ) مركزاً انتخابياً يضم (٩٢٥ ) لجنة فرعية و ( ٨ ) لجان عامة، للمنافسة ما بين (٣٨ ) مرشحاً فردياً علي (١٩) مقعداً فردياً تحت قبة مجلس النواب ٢٠٢٥.