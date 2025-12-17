جهود حكومية متواصلة لزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء|تفاصيل

في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، تواصل الدولة تنفيذ خطط طموحة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، من خلال دعم قطاع الثروة الحيوانية وتطويره، وهو ما انعكس إيجابيا على معدلات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للوصول للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنع ارتفاع أسعارها

وأضاف نقيب الفلاحين- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ارتفعت في الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 15% تقريباحيث كانت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء عام 2020 بنحو 54% تقريبا ووصلت عام 2025 علي ال69% تقريبا

وأشار أبوصدام، إلى أن أهم الأسباب التي أدت لتقليص الفارق بين الانتاج والاستهلاك كان جهود الحكومة الكبيره في توفير سلالات من المواشي وتحسين السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالميه وفيرة الانتاج في اللحوم والالبان مما ساهم في تحسين السلالات المحليه وزيادة الانتاج.

وتابع: "بالاضافه الي قروض مشروع البتلو بفائدة 5%والذي قلل ذبح صغار المواشي وادخل مربين جدد للقطاع، والرقابة الصارمة قلصت ظاهرة ذبح اناث المواشي الا للضرورة وساهم صندوق التأمين علي الماشية في تخفيف الاعباء علي المربين وجذب مستثمرين جدد للقطاع وتعويض المتضررين من المربين المؤمن علي مواشيهم حال مرض مواشيهم او نفوقها".

واختتم: "القوافل الزراعية الشامله التي تنتهجها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة بمصاحبة قوافل بيطريه ساعدت في منع انتشار الاوبه وتخفيف الاضرار واستقرار القطاع والوقوف علي مشاكل المربين علي الارض وزيادة التوعية والإرشاد بطرق التغذيه السليمه وطرق الوقايه من الامراض ومزايا السلالات الجديدة وكيفية زيادة دخل المربين و وزيادة انشاء مصانع الاعلاف وتدوير مخلفات المواشي لصناعة اسمده عضويه بما يضيف دخل للمربي ويحفزه للإستمرار في تربية المواشي".