محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو بمنفذ القوصية

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

طرح لحوم طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية طرحت لحومًا طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو، من خلال منفذ البيع التابع لرئاسة المركز، وذلك ضمن مبادرة المحافظة "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، التي تهدف إلى إتاحة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار.

تقديم لحوم آمنة وصحية

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن رئاسة مركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، تولت تنفيذ أعمال الذبح والتجهيز والتوزيع من خلال المنفذ الرسمي، مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الصحية والبيطرية، وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن تقديم لحوم آمنة وصحية وعالية الجودة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن طرح اللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق يمثل أحد البدائل المهمة التي توفرها المحافظة لدعم المواطنين ومواجهة موجات الغلاء، مشددًا على استمرار التوسع في افتتاح منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في دعم المبادرات المجتمعية والتنموية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمنافذ البيع لضمان الالتزام بالأسعار المقررة وجودة السلع، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود الدولة في ضبط الأسواق وحماية المواطنين.