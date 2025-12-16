قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
الإفتاء تكشف تفاصيل التعاون مع القومي للطفولة لتعزيز الوعي المجتمعي
محافظ البنك المركزي: سنواصل دعم المبادرات الصحية
محافظات

محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو بمنفذ القوصية

طرح لحوم طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو بمنفذ القوصية
طرح لحوم طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو بمنفذ القوصية
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في توفير اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

طرح لحوم طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية طرحت لحومًا طازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو، من خلال منفذ البيع التابع لرئاسة المركز، وذلك ضمن مبادرة المحافظة "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، التي تهدف إلى إتاحة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار.

تقديم لحوم آمنة وصحية

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن رئاسة مركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، تولت تنفيذ أعمال الذبح والتجهيز والتوزيع من خلال المنفذ الرسمي، مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الصحية والبيطرية، وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن تقديم لحوم آمنة وصحية وعالية الجودة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن طرح اللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق يمثل أحد البدائل المهمة التي توفرها المحافظة لدعم المواطنين ومواجهة موجات الغلاء، مشددًا على استمرار التوسع في افتتاح منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في دعم المبادرات المجتمعية والتنموية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمنافذ البيع لضمان الالتزام بالأسعار المقررة وجودة السلع، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود الدولة في ضبط الأسواق وحماية المواطنين.

