أبو النصر يلتقي مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي بتشكيله الجديد

التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي بتشكيله الجديد للدورة 2025/2029، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الكيانات الرياضية وتعزيز دورها المجتمعي.

جاء ذلك بحضور المحاسب ناجح محمد البارودي رئيس مجلس الإدارة الجديد للنادي وخالد ذو الفقار مراد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجدد وهم عمرو الخازندار أمين الصندوق وأبوعلي المليجي ومحمد علي شحاتة ووائل مهنى وأشرف محمد سيد وأحمد محي الدين "أعضاء فوق السن" وأحمد عبدالكريم محمود ومصطفي محمد حسين طأعضاء تحت السن".

اكتشاف ورعاية المواهب الشبابية

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسيوط بأعضاء مجلس الإدارة، مهنئًا إياهم بثقة الجمعية العمومية، ومتمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، مؤكدًا أن نادي أسيوط الرياضي يعد أحد الصروح الرياضية العريقة بالمحافظة، وله دور مهم في اكتشاف ورعاية المواهب الشبابية، وبناء أجيال قادرة على تمثيل أسيوط بصورة مشرفة في مختلف الألعاب.

تطوير الأنشطة الرياضية

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرياضة باعتباره أحد محاور بناء الإنسان المصري، مشددًا على استعداد المحافظة لتقديم أوجه الدعم الممكنة للنادي طبقًا اللوائح والقوانين، بما يسهم في تطوير الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة، خاصة بين النشء والشباب.

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسيوط على حفاوة الاستقبال والدعم المستمر للقطاع الرياضي، مؤكدين حرص المجلس الجديد على العمل بروح الفريق، ووضع خطة تطوير شاملة تستهدف الارتقاء بالبنية الرياضية والإدارية للنادي، وتحقيق طموحات أعضائه وجماهيره.

كما استعرض مجلس الإدارة عددًا من الرؤى والمقترحات المستقبلية، والتي تشمل تطوير المنشآت، وتفعيل الأنشطة المختلفة، وزيادة المشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخطط المحافظة في دعم الشباب والرياضة.

وفي ختام اللقاء، شدد محافظ أسيوط على أهمية التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الرياضية، بما يحقق الصالح العام، ويسهم في خلق بيئة رياضية جاذبة ومحفزة لأبناء المحافظة.