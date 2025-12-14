قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
"لو مش عايزني ارموني في الزبالة".. أحمد السقا يرد على هجوم الجمهور بعد دعمه لـ محمد صلاح
وكيل الأزهر وأمين البحوث يتفقدان انطلاق المرحلة الثانية من اختبارات الابتعاث العام
3 أمور ترفع قدرك عند الله.. مركز الأزهر يوضح
محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف المتابعة الميدانية للمحاصيل الشتوية وتقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين

مديرية الزراعة بأسيوط تتابع المحاصيل الشتوية
مديرية الزراعة بأسيوط تتابع المحاصيل الشتوية
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لمتابعة الزراعات الشتوية والاطمئنان على حالتها الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، وفي إطار خطة الدولة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، قامت بحملة مرور ميدانية لمتابعة الزراعات الحالية من المحاصيل الشتوية، شملت محاصيل القمح، والبرسيم، وبنجر السكر، والفول البلدي، وذلك بعدد من المناطق التابعة لمركز الفتح، وهي: ناحية العصارة، والوسطى، والفيما، وقرية القصر.

الحفاظ على جودة المحصول

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لحالة المحاصيل، والتأكد من خلوها من الأمراض والآفات الزراعية، مع تقديم الإرشادات الفنية اللازمة للمزارعين أولًا بأول، بما يساهم في تحسين الإنتاجية والحفاظ على جودة المحصول.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن لجنة المرور ضمت كلًا من الدكتور أحمد عبد العال عثمان رئيس قسم المكافحة الحقلية، والمهندس إسلام محمد سيد مسئول العلاجات ومدير إدارة المكافحة البستانية، والمهندس عادل هابيل فهيم فني زراعي بالإدارة العامة لمكافحة الآفات بالمديرية.

ولفت محافظ أسيوط إلى أنه خلال أعمال المرور، تم رصد إصابة بالحشائش العريضة في أحد حقول القمح، وعلى الفور تم التواصل مع المزارع، وتنبيهه بضرورة سرعة المكافحة، سواء بالمكافحة اليدوية أو الكيماوية، وفقًا لتوصيات وزارة الزراعة، لمنع انتشار الإصابة والحفاظ على سلامة المحصول.

وأكد المحافظ في ختام تصريحاته على استمرار الحملات الميدانية بجميع مراكز المحافظة، مشددًا على أهمية التفاعل المباشر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، ودعمًا للفلاح الأسيوطي باعتباره أحد ركائز التنمية الزراعية بالمحافظة.

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
