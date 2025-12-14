محافظ أسيوط: تكثيف المتابعة الميدانية للمحاصيل الشتوية وتقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لمتابعة الزراعات الشتوية والاطمئنان على حالتها الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، وفي إطار خطة الدولة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، قامت بحملة مرور ميدانية لمتابعة الزراعات الحالية من المحاصيل الشتوية، شملت محاصيل القمح، والبرسيم، وبنجر السكر، والفول البلدي، وذلك بعدد من المناطق التابعة لمركز الفتح، وهي: ناحية العصارة، والوسطى، والفيما، وقرية القصر.

الحفاظ على جودة المحصول

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لحالة المحاصيل، والتأكد من خلوها من الأمراض والآفات الزراعية، مع تقديم الإرشادات الفنية اللازمة للمزارعين أولًا بأول، بما يساهم في تحسين الإنتاجية والحفاظ على جودة المحصول.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن لجنة المرور ضمت كلًا من الدكتور أحمد عبد العال عثمان رئيس قسم المكافحة الحقلية، والمهندس إسلام محمد سيد مسئول العلاجات ومدير إدارة المكافحة البستانية، والمهندس عادل هابيل فهيم فني زراعي بالإدارة العامة لمكافحة الآفات بالمديرية.

ولفت محافظ أسيوط إلى أنه خلال أعمال المرور، تم رصد إصابة بالحشائش العريضة في أحد حقول القمح، وعلى الفور تم التواصل مع المزارع، وتنبيهه بضرورة سرعة المكافحة، سواء بالمكافحة اليدوية أو الكيماوية، وفقًا لتوصيات وزارة الزراعة، لمنع انتشار الإصابة والحفاظ على سلامة المحصول.

وأكد المحافظ في ختام تصريحاته على استمرار الحملات الميدانية بجميع مراكز المحافظة، مشددًا على أهمية التفاعل المباشر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، ودعمًا للفلاح الأسيوطي باعتباره أحد ركائز التنمية الزراعية بالمحافظة.