بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يتغلب على كريستال بالاس بثلاثية في البريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس، فوزا بثلاثية مقابل لاشيء، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند (هدفين) وفيل فودين في الدقائق 41، 69، 89.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جوسكو جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليز، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز، فيل فودين، ريان شرقي.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

وتواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء، حتى مشاركته في الدقيقة 90+2.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.