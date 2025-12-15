قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تفاصيل مصرع المخرج روب راينر وزوجته في ظروف غامضة

المخرج روب راينر
المخرج روب راينر
أحمد البهى

اعلن خلال الساعات الماضية عن وفاة المخرج روب راينر ، والذي يبلغ من العمر 78 عامًا، وزوجته ميشيل، والتي تبلغ من العمر 67 عامًا.

وقال المتحدث باسم عائلة المخرج الراحل في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن عن الوفاة المأساوية لميشيل وروب راينر.. نشعر بحزن عميق لهذا الفقدان المفاجئ، ونطلب احترام خصوصيتنا خلال هذه الفترة العصيبة للغاية".


وأعلنت شرطة لوس أنجلوس إنها تحقق في جريمة قتل  بعد العثور على جثتين في المنزل. 


المخرج روب راينر ولد عام  1947 في برونكس، نيويورك. والداه هما إستيل وكارل راينر، الكاتب والممثل والمخرج والمنتج الذي امتدت مسيرته المهنية لعقود طويلة.

وحظي الراحل بمسيرة مهنية حافلة كمخرج وممثل، متعدد المواهب،  قدّم خلالها أعمالاً  فنية متنوعة، من الكوميديا ​​الكلاسيكية مثل "The Princess Bride" إلى الدراما القانونية المرشحة لجائزة الأوسكار "A Few Good Men".

وفاز بجائزتي إيمي عن دوره  "مايك ستيفيك"  في مسلسل "All in the Family" ، واستمر في التمثيل حتى آخر حياته حيث شارك في الموسم الـ4، من مسلسل "The Bear" الذي عرض على قناة FX .

