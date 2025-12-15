قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

رشا عوني

يهتم المواطنون بمعرفة أسعار الفراخ اليوم الأثنين 15 ديسمبر ، والتي تشهد استقراراً في بورصة الدواجن وكذلك في الأسواق . 

ويستعرض صدى البلد في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 15 ديسمبر ، وكذلك أسعار البيض البلدي و الأحمر ، وسعر كيلو البانيه في الأسواق .. 

اسعار الفراخ اليوم 

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 60 : 61 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 70 :71 جنيهًا

سعر الفراخ الساسو اليوم 

تراوحت أسعار الفراخ الساسو الحمراء بين 67 و 68 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 77 و 78 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم 

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم نحو 109 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك ما بين 119 جنيه و 124 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

سعر الفراخ الأمهات اليوم 

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن اليوم نحو 48 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك ما بين 58 جنيه و 63 جنيه للكيلو.

كم سعر كيلو صدور البانيه اليوم الاثنين ؟ 

ويل سعر كيلو البانيه اليوم من ١٦٠ إلى ١٨٠ جنيها في الأسواق باختلاف المنطقة السكنية ، حيث يعتبر هو الأكثر استهلاكاً وطلباً بالسوق . 

أسعار البيض اليوم 

-كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة): سجلت حوالي 103 إلى 107 جنيهات.

-كرتونة البيض الأحمر (30 بيضة): سجلت حوالي 105 إلى 110 جنيهات.

-كرتونة البيض البلدي (30 بيضة): تراوح السعر حوالي 100 إلى 125 جنيها.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

وسجل سعر كيلو الأوراك نحو 140 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو صدور الدجاج نحو 150 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو شاورما 225 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 175 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الكبدة الصافي نحو 190 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدبابيس نحو 140 جنيه

وكذلك يتراوح سعر كيلو الأجنحة ما بين 65 و70 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم سعر البانيه اليوم سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر البيض اليوم أسعار الدواجن اليوم

