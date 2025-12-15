محمد صلاح وعمر مرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

ينضم اليوم الإثنين، محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش نجم مانشستر سيتى الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن ، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الافريقية بالمغرب.

ووصل مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي لمعسكر المنتخب مساء أمس الأحد، ويحسم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن خلال الساعات المقبلة وبناء على الحالة البدنية للاعبين الثلاثة موقفهم من المشاركة في ودية نيجيريا مساء غد الثلاثاء في البروفة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات أمم أفريقيا.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية للفراعنة المقرر لها المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تحضتنها المغرب الشهر الجاري.

وانطلق يوم 3 ديسمبر الجارى المعسكر المفتوح لمنتخب مصر في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.