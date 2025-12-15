جيش الاحتلال يعلن اغتيال أكثر من 380 عنصراً من حزب الله منذ وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، اغتالت القوات اكثر من 380 عنصرا في حزب الله، بالإضافة إلى اغتال نحو 40 عنصرا في 30 قرية مختلفة من منطقة جنوب لبنان منذ بداية شهر أكتوبر.

وزعم الجيش الإسرائيلي بان العناصر الذين اغتالهم شاركوا في أنشطة في منطقة جنوب لبنان، بما في ذلك إعادة ترميم بنى تحتية، وتهريب وسائل قتالية، والتنسيق بين سكان القرى وقيادة حزب الله.

وادعى بان ذلك يُعدّ دليلاً إضافياً على وجود ونشاط حزب الله في المنطقة، في "خرقٍ صارخ" للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.