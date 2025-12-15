قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جارديان: بشار الأسد يدرس طب العيون مجددا ويعيش عزلة سياسية في موسكو

بشار و أسماء الأسد
بشار و أسماء الأسد
فرناس حفظي

كشفت صحيفة جارديان البريطانية، في تقرير موسع، تفاصيل جديدة عن حياة الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعائلته في موسكو، بعد عام على فراره من دمشق إثر سقوط نظامه.


وحسب التقرير: يحاول الأسد الابتعاد عن السياسة والظهور العلني، متجهًا إلى استعادة مسيرته المهنية القديمة في طب العيون، حيث يتعلّم اللغة الروسية ويحدث معلوماته الطبية، في خطوة تعكس رغبته في عيش حياة هادئة بعيدًا عن السلطة التي فقدها.

فتور روسي وعزلة شبه تامة


وأشارت جارديان إلى أن الأسد يعيش في أحد الأحياء الراقية بموسكو، لكنه بات معزولا عن النخب السياسية والاجتماعية، ولم يعد يحظى بأي اهتمام يذكر من الكرملين. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الدوائر الروسية أن الأسد لم يعد شخصية ذات أهمية،  وموسكو لا تسمح له بأي نشاط سياسي أو إعلامي.


هروب مفاجئ وقطيعة مع المقربين


ووفق التقرير، فر الأسد من دمشق فجر الثامن من ديسمبر 2024 مع أبنائه، دون إبلاغ عدد من أفراد عائلته أو حلفائه المقربين، ما أدى إلى حالة من الارتباك داخل أوساط النظام السابق، حيث تُرك بعضهم لمواجهة مصيرهم.


تعافي أسماء الأسد وحياة جديدة للأبناء


وكشفت الصحيفة أن أسماء الأسد تعافت من سرطان الدم بعد خضوعها لعلاج تجريبي في موسكو تحت إشراف طبي وأمني روسي. 

ويواصل أبناؤها حياتهم بعيدا عن السياسة؛ إذ تخرجت الابنة زين من جامعة MGIMO المرموقة، بينما اختفى حافظ الأسد عن العلن بعد إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ولجوئه إلى أسماء مستعارة.


وأضاف التقرير أن أبناء الأسد يعيشون نمط حياة مترفا، يتنقلون بين موسكو والإمارات، ويقضون وقتهم في التسوق وملء منازلهم بمقتنيات فاخرة، في وقت ترفض فيه الإمارات استقبال بشار الأسد نفسه.


منع الظهور الإعلامي


واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الأسد يسعى لإجراء مقابلات إعلامية، إلا أن السلطات الروسية تمنعه من أي ظهور علني، مكتفية بمنحه الإقامة والحماية مقابل التزامه الصمت والابتعاد الكامل عن المجال العام.


 

الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس السوري السابق دمشق الكرملين أسماء الأسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

التعديات على الأراضي الزراعية

راشد : إزالة 398 تعديا على الأراضي الزراعية خلال أسبوع

مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية

المجالس التصديرية: زيادة بحجم مبيعات القطاع العقاري خاصة في الخارج

جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد