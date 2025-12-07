قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل تركه حكم سوريا.. إعلامية تكشف ماذا دار بينها وبين بشار الأسد في فيديو بالسيارة؟|شاهد
«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي
سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025
«وجوده ضرورة مش رفاهية» .. عمرو أديب يرفض فكرة إغلاق الزمالك | ماذا قال؟
الخبراء في «صالون الإعلام» يؤكدون: لا تنمية حقيقية دون إعلام واعٍ… والأسرة خط الأمان للمجتمع والدولة
رغم التعادل أمام الإمارات.. مروان حمدي: الفراعنة قادرون على حسم التأهل
حول حادث السبّاح يوسف.. خبير قلب يكشف: توقف الإنعاش 10 ثوانٍ فقط قد يحرم المريض من الحياة|فيديو
بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل
برق ورعد في سماء مدينة شرم الشيخ .. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار | شاهد
حلمي طولان يطمئن الجماهير: منتخب مصر جاهز لتخطي الأردن والتأهل
بعثة سيدات الزمالك تغادر القاهرة استعدادًا لكأس العالم للأندية
مدرب الزمالك السابق: أتابع الأبيض دائمًا.. ولديّ ذكريات لا تُنسى مع الفريق
قبل تركه حكم سوريا.. إعلامية تكشف ماذا دار بينها وبين بشار الأسد في فيديو بالسيارة؟|شاهد

بشار الأسد
بشار الأسد
محمد على

أظهرت مقاطع  فيديو  الرئيس السورى السابق بشار الأسد، ومستشارته الإعلامية لونا الشبل، يتحدثان بأريحية كبيرة عن رجال نظامه وحجم السخرية التي جرت على لسان الرئيس السابق الذي أكدت تقارير  صحفية دولية أنه يتواجد في روسيا.

تناولت المقاطع الأحداث فى الغوطة وصور الأسد التى كانت تملأ  شوارع  سوريا.

https://x.com/AlArabiya/status/1997360724914446583?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1997360724914446583%7Ctwgr%5E3ae47b2821335e730c5915e00231d34b46bfaf82%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Farab-and-world%2Fsyria%2F2025%2F12%2F06%2FD8AAD8B3D8B1D98AD8A8D8A7D8AA-D8ADD8B5D8B1D98AD8A9-D984D984D8B9D8B1D8A8D98AD8A9-D8AAD983D8B4D981-D8A7D8ADD8A7D8AFD98AD8AB-D8A8D98AD986-D8A7D984D8A7D8B3D8AF-D988D984D988D986D8A7-D8A7D984D8B4D8A8D984

وتظهر فى الفيديو لونا الشبل تخاطب الأسد عن الغوطة، بينما كان يقود السيارة التى يستقلانها، ويتحدثان خلاله عن الأحداث  التى كانت توجد فى المنطقة حينها.

https://x.com/AlHadath/status/1997298773643481302/video/1

 وحكت “الشبل” له حادثة عندما أمرها عسكرى برتبة عميد يدعى بسام بالنزول من موقع يتواجد به الكثير من القناصة.

وواصلت: «بدنا نغادر الغوطة، شو بدنا منها واحنا مغادرين، ما بعرف»، ليرد عليها الأسد بصوت ضاحك:

«الله يلعن أبوالغوطة» لتتعالى ضحكاتهما.

https://x.com/ibrahemalzoubi1/status/1997283313187528954/video/1

وحصلت على الفيديو شبكة العربية والذي يكشف تسريب لحوار بين لونا الشبل وبشار الأسد وهو يقود السيارة ومستشارته بجواره: "بدنا نغادر الغوطة.. شو بدنا نقول واحنا مغادرين؟".

وفى مقطع آخر، بعد تقبيل يده ودعوات بحفظه، خلال جلوسه فى سيارته من قبل جنود سوريين، قالت الشبل بصوت ضاحك: «الفايت كله بيبوس الإيد».

صور بشار في الشارع
 

كما وجهت الشبل له سؤالا عما يراوده من شعور لدى رؤيته لصوره فى الشوارع، ليجيبها بالقول: «بصراحة ما بحس بشى، والله عن جد».

https://x.com/AlArabiya/status/1997336300785893693?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1997336300785893693%7Ctwgr%5E3ae47b2821335e730c5915e00231d34b46bfaf82%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alarabiya.net%2Farab-and-world%2Fsyria%2F2025%2F12%2F06%2FD8AAD8B3D8B1D98AD8A8D8A7D8AA-D8ADD8B5D8B1D98AD8A9-D984D984D8B9D8B1D8A8D98AD8A9-D8AAD983D8B4D981-D8A7D8ADD8A7D8AFD98AD8AB-D8A8D98AD986-D8A7D984D8A7D8B3D8AF-D988D984D988D986D8A7-D8A7D984D8B4D8A8D984

قبل ذلك، أفادت  شائعات بأن رئيس سوريا السابق قد تزوج  بلونا الشبل، حيث تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى وثيقة تشير إلى زواج الاثنين بتوقيع زوجها عمار الساعاتى، شاهدا على عقد القران، ليتبين فى وقت لاحق زيف الوثيقة.

وفى يوليو الماضى، أعلنت الرئاسة السورية، فى بيان، وفاة لونا الشبل، المستشارة الخاصة للرئيس بشار الأسد، بعد أيام من إعلان تعرضها لحادث سير، وسط تكهنات حول ظروف مصرعها، ولاسيما بعد كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان خلال تواجدها بالمستشفى إجراءات نظام الأسد ضد زوجها وشقيقها.

وقال حينها المرصد الحقوقى إن مخابرات النظام اعتقلت العميد ملهم الشبل، شقيق لونا الشبل، للتحقيق بتهمة «التواصل مع صالح جهة معادية لسوريا» قد تكون أمريكا أو إسرائيل أو كليهما، بعد حادثة استهداف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

https://x.com/MoneefMonef1/status/1997304287076958655/video/1

كما قال المرصد السورى إنه حصل على نسخة من قرار فصل زوجها، محمد عمار الساعاتى، من جامعة دمشق، وجاء فى القرار، حيث تم إنهاء خدمة الأستاذ المساعد فى قسم هندسة الطاقة الكهربائية بكلية الهندسة الميكانيكية.

الرئيس السورى بشار الأسد السخرية روسيا لونا شبل

