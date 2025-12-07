دعمًا لفلسطين .. الصين تتعهّد بتقديم 100 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أن الصين ستقدم 100 مليون دولار مساعدات لفلسطين للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة ودعم تعافي القطاع وإعادة إعماره، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان.

وفي حديثه خلال إفادة صحفية دورية، أشار لين جيان إلى أن الرئيس شي أصدر هذا الإعلان خلال اجتماع صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدًا أن الصين وفرنسا ستعملان معًا لتحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

وقال لين: "مرّ أكثر من عامين على آخر صراع في غزة، الذي تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة".

وأضاف: "تشعر الصين بقلق بالغ إزاء الوضع. منذ اندلاع الصراع، قدّمت الصين دفعات متعددة من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الأمم المتحدة ومصر والأردن وقنوات أخرى، وقد لاقت هذه المساعدات ترحيبًا وتقديرًا من الحكومة والشعب الفلسطيني".

وتابع المتحدث أن المساعدة الأخيرة البالغة 100 مليون دولار تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية وتسهيل إعادة الإعمار بعد الصراع، مما يساعد على تحسين الظروف المعيشية وتقليل معاناة الشعب الفلسطيني.

ووصف الرئيس شي القضية الفلسطينية بأنها اختبار لنظام الحوكمة العالمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى معالجة الأسباب الجذرية لها، وتحمل المسؤولية، واتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الظلم التاريخي ودعم العدالة والإنصاف.

وقال لين جيان إن الصين تدعم بقوة الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لضمان وقف إطلاق النار الكامل والدائم في غزة، وتحسين الظروف الإنسانية، وتحقيق حل سياسي مبكر يقوم على أساس حل الدولتين.